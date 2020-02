FNP Achtkarspelen: "Lintje voor brandweer moet terug"

De partij vindt dat de gemeente protest moet aantekenen tegen de afschaffing van het lintje voor de brandweervrijwilligers. De FNP komt daarom donderdagavond met een motie in de gemeenteraad.

Afgeschaft

De koninklijke onderscheiding werd begin dit jaar afgeschaft. De belangrijkste reden daarvoor is dat de vrijwilligers ook al een vergoeding krijgen van 2.000 tot 3.000 euro per jaar. De FNP is het daar echter helemaal niet mee eens, omdat raadsleden en Statenleden bijvoorbeeld een veel hogere vergoeding krijgen. Zij komen na twaalf jaar wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding.

Daar komt bij dat de vrijwilligers van de brandweer gevaarlijk werk doen. De FNP in Achtkarspelen hoopt dat er ook andere Friese gemeenten een protest willen aantekenen.