Meer brandmeldingen over pelletkachels: maar waar ligt de oorzaak?

Hierdoor denken veel mensen al snel dat het mis is en bellen ze het alarmnummer, meent Hiemstra. De brandweer doet daarna melding van een brand, omdat zij soms ook niet weten hoe een pelletkachel werkt.

Voorlichting aan brandweerlieden

Daarom nodigt de verkoper brandweerlieden uit om eens langs te komen, zodat hij het allemaal kan uitleggen. "Dan kan ik hen informatie geven over hoe de kachels werken en hoe je er veilig mee kunt omgaan."

Even veilig als een cv-ketel

Hiemstra baalt van het beeld dat nu wordt geschetst van een onveilig apparaat. "Het is even veilig als een cv-ketel, met sensoren die op temperatuur kunnen worden uitgeschakeld en een luchtdrukschakelaar die de kachel in- en uit kan schakelen. Dus het is veilig, maar de gebruiker bepaalt de veiligheid ook mee."