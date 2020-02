PVV kritisch over noodopvang asielzoekers in Leeuwarden

"Beide kritisch, maar vanuit een ander onderbuikgevoel"

Femke Molenaar van PAL GroenLinks in Leeuwarden staat er wel wat anders in dan Aardema. "Wij staan allebei kritisch in deze situatie, maar wel vanuit een heel ander onderbuikgevoel. Aan de ene kant is het van de zotte dat landelijk beleid maakt dat er allerlei AZC's gesloten worden in een tijd dat er verschrikkelijke humanitaire situaties spelen. En dan is er vervolgens een noodopvang nodig. Dat is heel vreemd. Maar ik benader het ook niet op de manier zoals Aardema dat doet."

Kritische blijven is volgens Molenaar wel slim. "Ik ben in 2015 actief geweest in het noodopvanggebeuren dat er toen was. Ik heb er wel veel dingen gezien en ervaren waarvan ik denk: het zal je maar overkomen. Ik hoop dat we nu vijf jaar later wel een aantal dingen anders gaan doen."

Op sociale media ziet Molenaar een stortvloed aan reacties, waarvan er sommige racistisch zijn: "Ik word daar heel verdrietig van. Mensen die ontevreden zijn schreeuwen moord en brand en halen dingen erbij. Ik zag in de groep 'Je bent een Liwwadder als...' iemand die zei: ondertussen kunnen pakes en beppes niet bij elkaar in het verzorgingstehuis. Dat mensen het coronavirus erbij halen daar kan ik me ergens nog iets bij voorstellen, hoe krom ook. Maar pakes en beppes in een verzorgingstehuis in één adem noemen met deze noodopvang, daar kan ik niet bij. Mensen begrijpen niet hoe zulke geldstromen werken, daar is educatie in nodig."