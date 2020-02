Grootschalig politie-onderzoek met drones na misdrijf in Koarnjum

De dorpsbewoners zijn nog steeds erg aangeslagen door de dood van Karin Grijpstra. "Ik schrik hier erg van. Zoiets verwacht je hier niet", zegt Dooitzen Swierstra. Het geeft een gevoel van onveiligheid in het doorgaans zo rustige dorp. Er is wel een buurtpreventie-app waar dorpsbewoners opvallende zaken kunnen melden, maar daar staat niet zoveel op, zegt Swierstra.

De politie heeft het Team Grootschalige Opsporing op de zaak gezet. De zaak kwam dinsdagavond ook aan de orde in het programma Opsporing Verzocht. De politie komt woensdag in de loop van de dag met een overzicht over wat er allemaal aan tips is binnengekomen, hoeveel tips ze hebben gekregen en hoeveel daarvan bruikbaar zijn.