Acht Friese zorgaanbieders zetten gezamenlijk in op meer technologie

Het samenwerkingsprogramma heet 'Anders werken in de zorg Fryslân.' Er moet bijvoorbeeld ook deskundigheid ingeschakeld kunnen worden met behulp van een Smart Glass. De samenwerking is opgezet in navolging van diverse initiatieven in Brabant. Het aantal ouderen neemt toe en de zorg staat steeds meer onder druk. Nieuwe technologieën moeten het zorgpersoneel steunen, zodat er in dezelfde tijd meer ouderen geholpen kunnen worden.