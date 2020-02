"Gebruik Friese taal in rechtszaal wordt beter"

Statenlid Albert van Dijk van Forum voor Democratie had in oktober vorig jaar vragen gesteld over het Fries in de rechtszaal naar aanleiding van de strafrechtszaak tegen Jenny Douwes. Zij diende een officiële klacht in over het tekort aan Friese tolken bij de rechtbank.

Van Dijk wilde woensdag weten of de provincie in het kader van de Taalwet niet meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen om de rechtsspraak te verplichten altijd een Friese tolk beschikbaar te stellen. Poepjes zei dat de provincie, het Rijk en de rechterlijke macht altijd in overleg zijn over verbeteringen.