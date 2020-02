Burgemeester Oosterman na Biocentrum-motie: "Dit was wel een les"

"Het is nooit leuk om een motie van wantrouwen te krijgen," zei burgemeester Oosterman. "Ik heb maar op één punt gereageerd: dat ik de raad onjuist zou hebben geïnformeerd op 6 februari 2018. Dat is echt niet het geval. Het was ons niet bekend dat er meer kosten of werk zouden volgen. Dus ik heb de raad niet voorgelogen."

Excuses

Oosterman wil niet te lang terugkijken. "Eigenlijk zei de heer Van Weperen dat wel goed, wij hebben altijd gedacht dat we die problemen wel op zouden lossen. En dat mag je ook verwachten van een bestuur. Maar het is niet gelukt. En in die overwegingen hadden we de raad eerder in mee moeten nemen. Dat hebben we nagelaten en daar heb ik mijn excuses voor aangeboden. Ik ben wel blij met het feit dat de raad heeft gezegd: laten we vooruit kijken. Die steun hebben we nodig voor het Biocentrum."

Communicatie

Het grootste probleem was volgens hem ook niet de financiën, maar eerder de communicatie, "Je begint met een zeer groot project. Je hebt verwachtingen en dan kunnen de kosten en andere dingen anders uitpakken, dat is inherent aan zo'n project. Om zoiets binnen de begroting te krijgen is lastig. Maar daar zit niet het grootste probleem: het punt voor de raad is de communicatie."

"Ik hoop dat dit de laatste keer is," zegt Oosterman. "Het is gewoon niet leuk. Fimke Hijlkema heeft het project politiek gezien overgenomen. De uitvoering komt uiteindelijk bij het bestuur van een stichting terecht, en niet bij de gemeente."