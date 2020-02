Eerste klasse verdwijnt uit Friese en Groninger treinen: niet meer nodig

Afgesloten stiltecoupés

Arriva zegt in een reactie dat reizigers met ingang van december in alle treinen 'overal met dezelfde hoogwaardige kwaliteit en voorzieningen' reizen. "Dit is inclusief een afgesloten stiltecoupé," zegt een woordvoerder. De stiltecoupés van Arriva-treinen van nu zijn niet afgesloten, waardoor het geluid uit de rest van de trein nog goed te horen is.

Dat er geen eerste klas meer in de treinen is, is voor Nederland vrij uniek. In alle NS-treinen kan je in de eerste en tweede klasse reizen. Ook in de NS-treinen van Fryslân naar Zwolle blijft een eerste klas, net als op alle trajecten van Arriva buiten Fryslân en Groningen.

Eén andere uitzondering

De enige andere uitzondering is tussen Dordrecht en Geldermalsen. De treinen van Qbuzz daar hebben ook alleen een tweede klas.

In de Arriva-treinen tussen Leeuwarden en Harlingen Haven en tussen Leeuwarden en Stavoren geldt al langer alleen het tweede klasse-tarief. In die treinen zijn op het moment wel eersteklascoupés, maar daar hoef je niet extra voor te betalen.

Nieuwe en verbouwde treinen

In de achttien nieuwe treinen die Arriva aanschaft komen alleen tweedeklasstoelen. Die rijden alleen tussen Leeuwarden en Groningen. De treinen die Arriva op moment nog gebruikt worden omgebouwd: daar komt de eerste klasse niet in terug. Als de verbouwing van de treinen in december nog niet klaar is, dan kant je met een tweedeklaskaartje in de eerste klasse zitten.