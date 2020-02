Onderzoekers vinden meer zwerfafval in de Waddenzee dan een jaar geleden

Het onderzoek is in 2018 begonnen en ook in 2019 uitgevoerd. Het is gedaan op plekken waar normaal geen mensen komen. Er zijn drie locaties drie keer gemonsterd op zwerfafval. De Steenplaat tussen Texel en Vlieland, het eilandje Griend en Zuiderduintjes op het Groninger Wad.

Op alle drie plekken is er meer gevonden, met name plastic afval. "Het was wel opvallend dat we meer tegen kwamen. Maar dat was ook wel te verwachten na de ramp met de MSC Zoe", zegt onderzoeker Elise Bravo Rebolledo van Bureau Waardenburg.

Met name op Zuiderduintjes tussen Rottumeroog en Borkum lag veel troep, terwijl dat in 2018 nog de schoonste plek was omdat het verboden gebied is voor mensen. Opvallend was ook de vondst van veel paraffine.