Raadsfracties Smallingerland kritisch over advies voor zakencollege

De andere partijen in de gemeenteraad van Smallingerland reageren kritisch op het advies van verkenner Ton Baas om een zakencollege te vormen. CDA-fractievoorzitter Karin van der Velde noemde baas zijn voorstel zelfs "ondemocratisch". Ze vindt dat de bestuurscrisis in de gemeente politiek opgelost moe worden en zegt dat het CDA bereid is daar een bijdrage aan te leveren.