Pornoster Kim Holland geeft seksuele voorlichting op NHL Stenden

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de jongeren jonger dan 18 jaar het afgelopen halfjaar seks heeft gehad. Terwijl ongeveer 80 procent van de jongens en 30 procent van de meisjes in diezelfde periode porno gekeken heeft.

"Jongeren zien porno al op hele jonge leeftijd en dat geeft ze toch een heel ander beeld", legt Holland uit. "Zij zien het als iets waarvan ze iets kunnen leren of waar ze voorlichting uit kunnen halen. Maar dat is het dus niet."

Porno is niet de realiteit

Het belangrijkste dat Holland de jongeren mee wil geven, is dat porno niet de realiteit is. "Ik ben begonnen met het allerbelangrijkste: de allereerste stapjes in hun liefdesleven: de puberteit, verliefd worden, de eerste kus. Ik heb benadrukt dat als je op een goede manier daarmee de eerste stapjes kunt maken, dan krijg je veel meer zelfvertrouwen."

Jongere doelgroep

De voorlichting die Holland geeft is eigenlijk meer bedoeld voor jongere kinderen. "Het is de bedoeling dat ik het ook voor het middelbare onderwijs ga doen, maar ik koos nu voor de hogeschool omdat ik graag feedback wil. Je wil horen of ze iets aan je verhaal hebben en of het op de juiste manier is gebracht." NHL Stenden vroeg Holland om voorlichting te geven, omdat dat niet altijd even makkelijk is voor ouders en docenten.