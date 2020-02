COA blij met noodopvang in Leeuwarden: "De nood is echt hoog"

Het COA heeft op korte termijn nieuwe opvangplekken nodig, zegt Milo Schoenmaker van het COA. "De nood is echt hoog. Momenteel krijgen we honderd bewoners per week erbij. We zitten zodanig vol dat we nog twee- tot driehonderd plekken hebben in Nederland."

Dat er nu een tekort is, heeft twee redenen volgens Schoenmaker. "Er zijn nieuwe vluchtelingenstromen. Dat zijn niet zulke grote stromen, maar ze zijn er wel. En we zien dat mensen om verschillende redenen langer bij het COA blijven, omdat hun asielaanvraag langer duurt of omdat ze langer moeten wachten op een woning, als ze een vergunning hebben."