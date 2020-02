Verkenner Ton Baas: Smallingerland moet college en bestuurscultuur veranderen

De gemeente moet daarnaast om haar positie denken. "Smallingerland was altijd de tweede gemeente van Fryslân, een gemeente met ambitie, de diamant van het noorden. Inmiddels staat Smallingerland bekend als de bonte hond. Denk om uw zaak!"

Eigen functioneren beschouwen

De gemeenteraad doet er volgens Baas verstandig aan om het eigen functioneren op zijn minst één keer per kwartaal te beschouwen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De raadsleden moeten volgens Baas kritisch naar het eigen handelen kijken, en ook naar hoe ze met elkaar omgaan.

In Fryslân zijn er geen andere gemeenten met een zakencollege. De enige gemeente die eerden zo'n college had was Boarnsterhim in de laatste jaren voor de herindeling. Burgemeester was toen Ton Baas, maar volgens de verkenner eindigt de overeenkomst daar. De gemeenteraad van Smallingerland zal de eindrapportage en de aanbevelingen van Baas bespreken op een extra raadsvergadering op 3 maart.