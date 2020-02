Vluchtelingenwerk: noodopvang in Leeuwarden is "pure onkunde" van het kabinet

Abdeluheb Choho is directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Hij heeft geen goed woord over voor het kabinet. "Dat het COA nu een noodopvang inricht, is pure onkunde. Het is een crisis die zelf door het kabinet is veroorzaakt. Dit kabinet heeft geen controle meer over de uitvoering van het asielbeleid."

Al eerder aan de bel getrokken

Vluchtelingenwerk wijst erop dat ze in 2018 aan de bel trokken dat de noodopvang weer nodig zou zijn als de wachttijden niet korter zouden worden. Het heeft te maken met de bezuinigingen bij de IND, want het aantal asielzoekers is al twee jaar stabiel.

"Mensen hebben in eerste instantie rust nodig", zegt Choho. "Zij hebben vaak een lange reis achter de rug en hebben vaak vreselijke gebeurtenissen te verwerken. Om mensen dan in een evenementenhal te zetten waar ze niets om handen hebben, is onmenselijk. Twee jaar geleden viel deze maatregel nog enigszins te begrijpen. Toen was het overmacht, nu is het pure onkunde."

Zo kort mogelijk

Vluchtelingenwerk wil zo snel mogelijk een team van medewerkers en vrijwilligers gereed hebben om asielzoekers te begeleiden als de noodopvang open is. Wat Choho betreft moet de noodopvang geen dag langer duren dan noodzakelijk is. "En we gaan er scherp op letten dat er geen kwetsbare asielzoekers terechtkomen. Ondertussen moet de staatssecretaris stoppen met veranderingen in het asielproces en alles op alles zetten om de wachttijden terug te dringen."