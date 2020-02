Regenboogvlag voor VV Drachtster Boys: "Voetbal is voor iedereen"

VV Drachtster Boys wil de acceptatie van diversiteit in het voetbal wekelijks kenbaar maken door de regenboogvlag te hijsen. "Drachtster Boys wil op deze manier krachtig en helder laten zien dat iedereen, ongeacht geaardheid, ras, kleur, culturele achtergrond of wat dan ook van harte welkom is. Wij willen een veilige omgeving bieden voor iedereen. Drachtster Boys is van en voor iedereen", vertelt voorzitter Gijs Lokhorst.