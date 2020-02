Verlaging maximumsnelheid heeft geen gevolgen voor ambulancezorg

Twee minuten langzamer

Ook Kijlstra Ambulancezorg zal onderzoeken of de snelheidverlaging consequenties heeft. Volgens een rekenmodel van Omrop Fryslân zal een spoedrit tussen ziekenhuis MCL in Leeuwarden en het UMCG in Groningen in de nieuwe situatie 2 minuten langer duren.

"Ik denk dat het in de praktijk niet veel gaat uitmaken wat betreft de aanrijdtijden," zegt Jeroen van der Gulik. "De keren dat je echt de 170 aantikt, komen niet vaak voor en meestal is het voor de patiënt fijner om langzamer te rijden. Het belangrijkste op de snelweg is dat je kunt doorrijden en welke snelheid daarbij hoort is minder belangrijk."