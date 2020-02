Friese Apothekers Vereniging over mondkapjes tegen coronavirus: "Als het losbarst, hebben we hier te weinig"

Volgens De Jong loopt het in Fryslân nog niet echt storm. "De vraag is niet zo groot, maar het aanbod ook niet. Dat dat komt nu nog goed uit. Maar als het coronavirus ook hier uitbreekt, zullen er niet genoeg mondkapjes zijn," zegt De Jong.

Nu zijn er verschillende soorten mondkapjes en niet elke soort zal beschermen tegen het virus. "Op televisie zie je met name de chirurgische mondkapjes. Die zijn zo dun, die geven geen bescherming. Die zijn nog wel overal te krijgen, maar dat is schijnveiligheid. De echte maskers hebben een filter er in. Die sluiten beter aan op het gezicht en geven wel bescherming tegen het virus.

P2-masker

Maar die 'P2-maskers' zul je niet in de bouwmarkt vinden. "Die zijn veel duurder, zo'n vijf euro per stuk. Je kan ze ook maar vier tot acht uren gebruiken en dan moet je het vernieuwen. Dus dat loopt behoorlijk op. Maar die zijn hier niet meer te krijgen."

De Jong blijft echter nuchter. "Je moet niet teveel in paniek raken. Maar we volgen het wel elke dag." Het virus is al opgedoken in Italië, Spanje en Oostenrijk. "Dat is wel zorgelijk. Maar het virus is nog niet in Nederland en het RIVM is goed voorbereid hierop. Tot die tijd moeten we gewoon rustig blijven."