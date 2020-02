Leeuwarder raadslid Selo Boxman niet terug in de gemeenteraad

Boxman was sinds 2018 raadslid voor Lijst058. Ze werd geroyeerd omdat ze in een verklaring onder andere burgemeester Buma beschuldigde van het achterhouden van informatie. Zij had als raadslid informatie doorgegeven aan een bedrijf waar de gemeente mee in een juridische procedure zat. Toen dat bekend werd, stelde burgemeester Buma in een integriteitsonderzoek naar haar in. Daar kwam uit dat Boxman die informatie niet had mogen doorgeven.

Voordat de zaak behandeld zou worden in de gemeenteraad, liet Boxman in een verklaring naar de griffier, met de vraag of die voorgelezen kon worden. Die verklaring zorgde voor veel ophef, omdat Boxman daarin verschillende beschuldigingen deed aan het adres voor de burgemeester Buma en de griffier. Ze eiste dat er een integriteitsonderzoek werd gedaan naar hen.

Partijloos raadslid

Boxman ging verder als partijloos raadslid, maar sinds de zomer was ze amper nog aanwezig bij vergaderingen. De reden die Boxman voor haar opstappen geeft, is dat ze gaat verhuizen naar een plek buiten de gemeente en daarom niet meer kan werken als raadslid in Leeuwarden. Fractieleider Otto van der Galiën van Lijst058 is blij dat ze haar zetel opgeeft. "Het is natuurlijk allemaal heel vervelend gelopen, maar wij zijn blij dat wij onze zetel nu weer terugkrijgen."

Richard van Gelderen

Wie de vrijgekomen zetel in zal vullen, is nog niet bekend. "Er zijn meerdere opties. Wij weten dit zelf nog maar net, dus wij moeten nu zo snel mogelijk met elkaar om tafel." Eén van de opties is Richard van Gelderen, hij stond op nummer vijf bij de gemeenteraadsverkiezingen en kreeg veel voorkeursstemmen. Lijst058 heeft drie zetels in de raad.