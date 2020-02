Leeuwarden krijgt noodopvang voor zeshonderd asielzoekers in WTC Expo

De tijdelijk opvang in het WTC Expo moet op 18 maart worden geopend en loopt tot uiterlijk 1 oktober 2020. "In principe komen hier mensen die net in Nederland zijn", zegt burgemeester Buma van Leeuwarden. Het kan ook zijn dat mensen komen van bestaande opvanglocaties. Maar het zijn in principe nieuw binnengekomen vluchtelingen. Het kunnen in elk geval geen mensen zijn uit landen waarvan je meteen weet dat ze teruggaan, die blijven in Ter Apel. Ook mensen die overlast geven, komen naar andere plekken."

Het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, kwam deze maand met het verzoek bij de gemeente Leeuwarden. Een van de belangrijkste redenen is dat het COA niet genoeg heeft voor de 28.000 vluchtelingen in Nederland. Daarom kwam het COA bij Leeuwarden uit, omdat daar al eens eerder een tijdelijk opvangcentrum heeft gezeten. "We hebben meteen naar de haalbaarheid gekeken en naar de ervaringen van 2015", zegt Buma.