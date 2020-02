Vijftien maanden cel voor mishandeling

De straf van de rechter viel dinsdag lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die wilde een celstraf van 18 maanden. De man uit Bakkeveen was voorwaardelijk vrij na een eerdere veroordeling voor huiselijk geweld.

Facebook Messenger

Zijn vriendin schakelde via Facebook Messenger de hulp van haar zus in na een mishandeling. De politie trof haar toen aan in de kruipruimte. Ze was in shock en niet in staat om te communiceren. De man bleek haar te hebben opgesloten, omdat hij wilde voorkomen dat de politie haar verwondingen zou zien. Hij was bang daardoor opnieuw in de gevangenis te belanden.

In het verleden heeft de man behandelingen opgelegd gekregen. Maar hij liep ook een keer weg uit een verslavingskliniek. Volgens de rechter heeft hij nu genoeg kansen gehad. Naast de celstraf moet de Bakkevener 2000 euro smartengeld betalen aan de vrouw.