Leeuwarder vrijgesproken van bekladden politie-auto met verf

De verdachte werd in de nacht van 28 oktober 2018 opgepakt. Agenten die hun auto na een melding in de Willem Loréstraat hadden geparkeerd, ontdekten toen ze terugkwamen bij hun auto dat die was beklad met verf. Op de beide deuren zat blauwe verf en op de motorkap waren de letters 'BS' geverfd. De verdachte kon vlakbij worden opgepakt; hij had blauwe verf op zijn handen en schoenen.

De man bekende voor de politierechter dat hij op een gebouw aan het Noordvliet de woorden 'Fight Kings 058' had geschreven en de letters 'BS'. Hij ontkende echter dat hij de politie-auto had beklad.

Omdat er geen getuigen waren, kon niet worden aangetoond dat de man echt schuldig is aan het bekladden van de politie-auto en werd hij van dat delict vrijgesproken. De Leeuwarder moet wel de kosten voor het oververven van de muur betalen: 500 euro. Verder kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van veertien dagen.