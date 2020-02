Openbaar Ministerie: taxichauffeur heeft schuld aan dodelijk ongeluk

Volgens berekeningen van de politie reed de taxi 60 kilometer per uur en versnelde de chauffeur vlak voor de botsing naar 65 kilometer per uur. Op die plek mag maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. Dat wist de verdachte niet, hij zegt dat het bordje waarop de maximumsnelheid wordt aangegeven, verstopt zat achter het plaatsnaambord van Gorredijk.

De taxichauffeur zegt dat hij de auto van de vrouw nooit heeft gezien. De vrouw kwam uit een uitrit van een tuincentrum. Zij moet ongeveer tien kilometer per uur hebben gereden en moest de taxi voorrang geven.

De zaak werd in mei vorig jaar aangehouden omdat de rechtbank meer informatie wilde hebben over de snelheid van beide auto's. Het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) oordeelde dat de conclusies van de politie betrouwbaar waren. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.