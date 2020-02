Luxe verlengde Audi van ondernemer Romke Kooyenga staat te koop

Het is niet zomaar een Audi A8, maar een bijzondere verlengde uitvoering, waar maar twee van bestaan. Ook koning Willem-Alexander rijdt in zo'n bijzondere A8.

Doorgezaagd

"Wij hebben deze auto in 2013 laten bouwen in opdracht van Romke Kooyenga", vertelt Eeltje Talstra van het autobedrijf in Drachten, waar de Audi staat. "Een bedrijf uit Lisse heeft een tekening gemaakt. Wij hebben een A8 uit de fabriek besteld en daarna letterlijk leeggehaald, door midden gezaagd en weer in elkaar gezet."