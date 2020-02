Faunapassages in het Fochteloërveen aangepakt: maar is het een oplossing?

De slangen zouden op de weg gaan liggen omdat het asfalt in de zomer lekker warm is. Daarom wil Natuurmonumenten eigenlijk dat de weg dicht gaat. De gemeente is er eigenaar van. Er worden veel slangen doodgereden, bijvoorbeeld adders en ringslangen. Dunning zou daarom ook het liefst zien dat de weg afgesloten wordt.

Boswachter: "Dit is geen ultieme oplossing"

Boswachter Marjan Dunning is blij met de opgeknapte passages, maar heeft wel kanttekeningen: "Wij zijn erg blij dat de slangen van veiliger kunnen oversteken, maar het is geen ultieme oplossing. Vooralsnog is het zo dat er een barrière is tussen links en rechts. Ook niet alle amfibieën kunnen door zo'n faunapassage. En het water is er ook niet met elkaar door verbonden. Het is een weg van 4-5 kilometer, aan beide zijden is een groot scherm geplaatst met op zeven locaties een faunapassage onder de weg door."

Dat vraagt veel onderhoud, volgens Dunning. "Het betekent nogal wat kilometers onderhoud aan zo'n faunascherm, dat veel tijd vraagt en veel kost. Voor de gemeente betekent het dat de weg goed droog moet blijven. Er ligt een sloot naast om de weg af te wateren en er zit een behoorlijk onderhoud op een weg die op zo'n dijk ligt met water aan beide zijden. Uiteindelijk is het zo dat die situatie niet het meest ideaal is voor slangen en kikkers. Er zijn nog steeds slangen die een weg omhoog vinden."

"Nog niet volledig afgeketst"

Diverse politieke partijen waren niet voor het afsluiten van de weg door het natuurgebied. Onder andere Ooststellingwerfs Belang stemde tegen als grootste partij. Binnen Ooststellingwerfs Belang waren er twijfels over het aantal dode slangen. "Toen is er gezegd dat men eerst de boel beter in kaart moet brengen. De wethouder moet nu met een reactie komen en een voorstel, en dan moeten we kijken wat de beste opties zijn. Dus volledig afgeketst is het niet, dat is wat te kort door de bocht."

Afsluiten kon ook voor kraanvogels

Dunning zegt verder: "Natuurmonumenten is in gesprek met de gemeente Ooststellingwerf als eigenaar van de weg. Kan er niet een andere optie komen voor het gemotoriseerd verkeer? Een wandelaar ziet een slang wel liggen, maar met een auto is het een heel ander verhaal. Een tijdelijke oplossing zou ook wenselijk zijn: dat we voor nood de weg tijdelijk af kunnen sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Afgelopen najaar hebben we de weg ook een poosje afgesloten voor jonge kraanvogels, die succesvol konden oversteken."