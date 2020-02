Wommels blij met 12 huurwoningen op de plek van de voormalige bibliotheek

Paul Meijlis van dorpsbelang Wommels is zeer tevreden met 't Nije Bosk. "Wij zijn als dorpsbelang blij met deze initiatieven. Wij waren ook al jaren met de gemeente Littenseradiel in gesprek: hoe kunnen we de jongeren wat bieden? En op een betaalbare manier. Dit soort dingen: betaalbare, kleine wooneenheden, daar is behoefte aan. Er zijn de afgelopen jaren meerdere grote gebouwen vrijgekomen. Daar hadden wij als dorpsbelang wel zorgen over: wat gaat daarmee gebeuren? In de lente van 2019 hebben we een enquête gehouden onder jongeren of er behoefte aan betaalbare woonruimte is. Zo is dit plan ontstaan. Dorpsbelang bouwt niet, maar de gemeente moet er als eigenaar wel wat goeds mee doen. Er gebeuren hier goede dingen."

Energiekosten

Projectontwikkelaar Martin de Maa: "Energie-neutraal en zorgeloos wonen is heel goed is. In 2030 moeten er al 2 miljoen bestaande woningen van het gas af hebben. In 2050 willen we in heel Nederland energie-neutraal zijn. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Als het goed is hebben de toekomstige bewoners een woning waar ze hoegenaamd geen energiekosten hebben."