Wat kun je zelf doen om besmetting met het Coronavirus te voorkomen?

4. Eten en drinken

In feite kun je alles nog wel eten en drinken. "Alles wat je gewoon in de supermarkt koopt, ook al heeft iemand daar met corona aan zijn vingers aangezeten kun je nog gewoon nuttigen. Het virus overleeft maar heel kort in de buitenwereld", zegt Van Elsacker.

Het vast inslaan van eten en drinken is niet nodig. "Het blijkt niet dat de overdracht plaatsvindt via voedsel, maar echt van mens tot mens. Dus we verwachten niet dat je daar extra maatregelen voor moet treffen", vertelt Verhagen.