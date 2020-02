De eerste Friese biologische tarwebrood: zoet en voedzaam

Van Vliet legt uit dat het eigenlijk nog niet bestond. "Het is zo dat biologische tarwe tot nu toe eigenlijk niet werd verbouwd in het noorden. De grens ligt zo'n beetje bij de grote rivieren. Daarboven is de kwaliteit niet goed. dat komt door het vakmanschap van de boer. Bij biologisch mag je geen stikstof of kunstmest gebruiken, en deze boer, Piet Sipma van Engwierum, heeft samen met tarwe ook witte klaver verbouwd. Die geeft dus stikstof af op het moment dat de aren gevormd worden. Dat geeft een goede proteïne, en dat heb je nodig voor goede baktarwe."

Presentatie op het provinciehuis

Het is wel een samenwerking tussen meerdere partijen. "Het idee om er brood van te maken komt bij mij vandaan, maar het vakmanschap van onder meer boer Piet en de molenaar Cees Noteboom van molen 't Lam in Woudsend. Wij zijn er al zo'n twee jaar mee bezig. Eerst verbouwen, dan controleren of de kwaliteit goed is. En ook zorgen voor afzet. Dat is nu geregeld. En dinsdag is de eerste symbolische brood voor de commissaris van de Koning. om half een gebeurt dat op het provinciehuis, ook gedeputeerde Poepjes is erbij. Zij is ook gek op brood, dus dan bieden we het aan."

En hoe zit het met de smaak? "Het is echt heerlijk. Het smaakt ook echt wel anders. Het is een desembrood, dus het proces is veel langer. Er komt een zoetheid uit de tarwekorrel, het is echt een beetje zoet. En ook zeer voedzaam, twee plakjes is voldoende."