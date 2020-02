Westerkwartier vraagt opheldering van NAM na aardbeving Opende

Wethouder Hielke Westra: "Ik wil van de NAM weten waardoor deze beving is ontstaan." De aardbeving was op een diepte van drie kilometer. Dat is gebruikelijk bij een aardbeving door gaswinning. "Het lijkt aannemelijk dat de beving te maken heeft met gaswinning uit onderliggend gasveld."

De aardbeving was niet ver van Surhuisterveen en de Groninger gemeente Westerkwartier staat dan ook in contact met Friese buurgemeenten. Daar is twee keer eerder een aardbeving geweest in dat gebied: in 1999 en in 2003. In het gebied komen wel aardtrillingen voor, maar minder vaak als in Groningen.