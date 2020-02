Wetterskip Fryslân: grondwater ondertussen weer aardig op peil

"We staan er goed voor. Het water van boven heeft ervoor gezorgd dat het weer nat is. Ook op de diepere ondergrond, de zandgrond is het weer genormaliseerd," zegt Henk Flikkema van het Wetterskip. Fryslân had de afgelopen twee jaar flink last onder de hoge temperaturen: zo was er een beregeningsverbod ingesteld, moesten dijken extra gecontroleerd worden en was de waterstand in rivieren te laag voor de binnenvaart. Ook was er op sommige plekken een rook- en stookverbod.

Dat betekent volgens hem dat Fryslân er weer goed voorstaat en dat er weer een goede grondwaterbuffer voor het groeiseizoen is. Maar: "Als het na de komende weken weer droger wordt, zal die grondwaterstand weer onderuit zakken. Dus we moeten wel naar de langere termijn kijken. Hoe langer het droog blijft, hoe meer problemen je later weer kunt krijgen."

Blij zijn met regen

Dat de regen nu met bakken uit de lucht valt, moet iedereen maar blij mee zijn, volgens Flikkema. "Ik snap dat mensen het heel vervelend vinden en ook dat de boeren er op het land last van hebben, maar we hebben dit water nodig om het ook in droge perioden te gebruiken."