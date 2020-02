Tjeerd van der Zwan opnieuw voorgedragen als burgemeester van Heerenveen

Van der Zwan was van 2007 tot 2011 burgemeester van Achtkarspelen en sinds 2011 burgemeester van Heerenveen. Halverwege dit jaar loopt zijn ambtstermijn af, maar hij gaf aan graag herbenoemd te worden. In het nieuwe jaar werd de procedure daarvoor in werking gesteld.

De aanbeveling is voorbereid door tien fractievoorzitters in een vertrouwenscommissie en is vastgesteld in een besloten vergadering van de gemeenteraad. Bij de openbare vergadering maandag maakte Wanda Ottens het nieuws uit naam van de gemeenteraad bekend.