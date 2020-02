Nieuw Fries actieplan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

In Fryslân werden in 2018 ruim 3.500 meldingen van al deze vormen van huiselijk geweld gedaan. Landelijk krijgt 1 op de 30 kinderen te maken met huiselijk geweld. Bij volwassenen wordt 1 op de 30 mensen in een tijdsbestek van vijf jaar slachtoffer van seksueel of huiselijk geweld. Vanuit het Rijk is er projectgeld beschikbaar gesteld voor het nieuwe actieplan.

Om de problemen eerder op het spoort te komen willen de gemeenten de komende tijd inzetten op betere opleiding van hulpverleners en het verlagen van de drempel voor slachtoffers en getuigen om hulp te vragen.

Voorkomen van herhaling

Daarnaast is het de bedoeling dat er extra ingezet wordt op het voorkomen van herhaling van de problemen in families die al eerder geholpen zijn. "Veel van onze meldingen komen van de politie," legt wethouder Hilde Tjeerdema uit. "Dan is het vaak zo dat dezelfde melding een halfjaar later weer binnenkomt. Dat betekent dat er niks verandert of dat dezelfde problemen weer opspelen."

Volgens Tjeerdema is er daarom een duurzame aanpak nodig. "Onze ervaring is dat het het best werkt als je verschillende professionals rond zo'n familie bijeenbrengt." zo kunnen er oplossing voor de lange termijn gevonden worden.

Kwetsbare groepen

Daarnaast zal er in de nieuwe aanpak extra aandacht komen voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking en slachtoffers van sexting (het versturen van seksuele berichten of foto's van jezelf) en grooming (wanneer een dader het vertrouwen van iemand wint met het doel om die persoon te misbruiken).