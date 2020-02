Arts-microbioloog: 'Coronavirus komt naar Nederland, maar geen reden tot paniek"

"Als eerste overleggen we met het RIVM en vervolgens kijken we wat het betekent voor Friesland", legt Verhagen uit. Daarna wordt er contact gelegd met bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen.

Volgens Anne-Marie Elsacker, arts-microbioloog bij Izore, het centrum voor infectieziekten in Fryslân, is het een kwestie van tijd tot het virus hier opduikt. "Ik denk dat we het gewoon gaan krijgen. Vroeg of laat gaat het ons bereiken."

Toch moeten we met ons allen niet te bang worden. Van Elsacker: "De sterftecijfers zijn steeds rond de 2 procent. Maar dat is van alle mensen die we herkennen met het virus." Lang niet iedereen die het virus heeft, wordt daar ook op gecheckt. "Ik denk dat veel meer mensen ziek zijn dan we weten, waardoor in procenten het aantal sterfgevallen nog lager ligt". Dat zou betekenen dat de cijfers overeenkomen met bijvoorbeeld de gewone griep.