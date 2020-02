Issa Kallon weken aan de kant bij Cambuur vanwege blessure

De blessure is extra zuur voor Kallon omdat hij net terug was van een hamstringblessure. Een maand geleden tegen Volendam liep hij een verrekking op in de andere hamstring. Daar was hij net van hersteld, vrijdag stond hij voor het eerst weer in de basis.

Trainer Henk de Jong zal moeten puzzelen in de aanval, want ook Jarchinio Antonio viel vrijdag geblesseerd uit. Vorige week haakte Mitchel Paulissen al af.