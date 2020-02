Raad Ooststellingwerf praat over toekomst Biosintrum

Uit een motie van raadslid Simon ter Heide, de VVD en GroenLinks blijkt dat er eerst nog wel wat harde woorden gesproken zullen worden, los van de vraag of de motie van dit deel van de oppositie wel genoeg steun krijgt. De lading zit ook niet in de oproep om het projectvoorstel aan te nemen, maar meer in de toelichting, waarmee de raad dan ook in moet stemmen.

Informatie achtergehouden

De raad wordt namelijk gevraagd om uit te spreken dat het college inschattingsfouten heeft gemaakt bij het ontstaan van de meerkosten rondom de realisatie van het Biosintrum. En dat het college de raad niet op tijd geïnformeerd heeft, waardoor daar niet op tijd bijgestuurd kon worden en het college daardoor bij de raad de indrukt gewekt heeft dat alles naar wens verliep.

Zou de raad de motie overnemen, dan zou in principe gezegd worden dat het college en in het bijzonder portefeuillehouder burgemeester Harry Oosterman, informatie voor de raad achtergehouden heeft.

Onzorgvuldig handelen

Maar zelfs bij deze kritische oppositie komt de burgemeester ermee weg omdat het college, zowel publiekelijk, zowel mondeling als schriftelijk, excuses gemaakt heeft en daarmee erkend heeft dat er sprake van onzorgvuldig handelen was.

De indieners van de motie verbinden dus geen politieke gevolgen aan hun stevige taal. Het lijkt dus met een sisser af te lopen, mits het college er alles aan doet om het project binnen het door de raad vastgestelde budget toch nog een succes te laten worden.

Motie van wantrouwen

Alleen D66 heeft eerder uitgesproken dat het vertrouwen in de burgemeester door het achterhouden van informatie ter discussie staat. Maar voor een motie van wantrouwen van die fractie lijkt er dus nu al geen draagvlak te zijn. D66 stelt echter voor om het vertrouwen in de burgemeester en zijn functioneren in te trekken. Belangrijkste reden is de beantwoording door de burgemeester van de vragen van D66 in de commissie van februari 2018 over het meerwerk en dus hogere kosten bij de bouw van het Biosintrum: "Wat feitelijk onjuist was."

De burgemeester heeft volgens D66 jaren volgehouden aan en 'overduidelijk onrealistische' prognose van de financiële resultaten van het Biosintrum en heeft de kaders en het budgetrecht van de raad overtreden. "De burgemeester heeft laten zien dat hij niet beschikt over financieel inzicht en kan hierdoor niet meer constructief en geloofwaardig aan het project Biosintrum en ook niet meer aan toekomstige grote projecten bijdragen", zegt de partij.

Biosintrum verbinden met regionaal onderzoekscentrum

Verder komt dinsdagavond een raadsmeerderheid met een motie om het Biosintrum te verbinden met een regionaal onderzoekscentrum dat gericht is op de kennis van de bodem. De indieners (vijf fracties inclusief de drie collegepartijen) zijn van mening dat het Biosintrum daar de ideale plaats voor is vanwege al het bestaande lectoraat 'bodem' in het Biosintrum. Het college moet daarmee aan de slag.