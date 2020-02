Plannen voor 'Friese Game of Thrones' op de Faeröer-eilanden

Volgens Hoebe moeten deze Friezen bekend hebben gestaan als een soort Grutte Pier. "Het lijkt ons een goed startpunt voor een serie." De serie zou volgens Hoebe ook ideaal zijn voor een bedrijf als Netflix of een andere streamingdienst. "Deze zenders geven veel geld uit voor hele lokale producten, en Friese taal en cultuur is ideaal voor zo'n serie."

Lange adem

Toch zal het nog wel even duren voordat de serie inderdaad gemaakt wordt. New Nordic Wave wil aan het einde van het jaar of begin volgend jaar met een groep filmmakers naar Faeröer om daar te praten over de mogelijkheden. Daarna moet een eventuele serie nog aan een streamingdienst verkocht worden.

Voordat de serie dan op TV is, zijn we mogelijk als vier of vijf jaar verder, denkt Hoebe.