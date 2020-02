Gemeenteraad Harlingen buigt zich over opties ambtelijke huisvesting

De gemeenteraad van Harlingen vergadert deze week over de nieuwe plek voor haar ambtenaren. Er is op dit moment te weinig plek en er moet meer ruimte bij. De vraag is nu welke plek dat moet worden. Er zijn vijftien locaties onderzocht. Daarvan zijn er vier overgebleven, waar de raad straks een keuze uit moet maken. Het college heeft een voorkeur voor het verbouwen én uitbreiden van het gemeentehuis in het centrum van Harlingen.