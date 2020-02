College Harlingen heeft voorkeur voor uitbreiden oude gemeentehuis

Centrum: nog een derde pand nodig

"Op dit moment heeft het college een lichte voorkeur voor de centrumlocatie omdat we denken dat je daardoor ook de levendigheid in de stad houdt. Ook kun je een mooi voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid en bestuur en ambtelijke organisatie kun je mooi bijeen brengen," zegt wethouder Harry Boon. "Verduurzaming is een hele opgave en als je kiest voor het centrum moet je daarmee aan de slag. Dat kan een mooi voorbeeld zijn voor anderen die ons nog volgen."

Er moet nog wel een extra pand bij, bijvoorbeeld de Hema of de oude ABN Amro. Boon: "De centrumoptie houdt in het bestaande stadhuis en het naastliggende Groenlandsvaarder verbouwen. Die hokkerige indeling die het nu is moet anders. Licht, ruim, elkaar kunnen ontmoeten. En dan hoort er nog een derde gebouw bij, in de onmiddellijke nabijheid van de andere twee gebouwen. Dat zal dan nog aangekocht moeten worden. Maar ik zie daar wel mogelijkheden voor."