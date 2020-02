'Smokkelkinderen' snijdt trauma's aan van kinderen die de oorlog overleefden

Intensief

Zysling vindt het maken van het stuk intensief. "Ik werk met vijf spelers en we zijn met z'n allen druk bezig geweest om ons erin te verdiepen door het lezen van boeken en het kijken van films." Op een gegeven moment werd het voor de ploeg teveel en deden ze een stapje terug. "We moeten elkaar ook niet overladen. Het moet niet teveel op ons zitten, want dat is te benauwend." Wel vindt ze het een mooi proces. "Het gaat veel dieper dan de muziektheaterspektakels die ik vaak regisseer."

Première in Amsterdam

Smokkelkinderen gaat op 15 april in première, op de dag dat Fryslân de bevrijding viert. de première is in de Uilenburgersjoel in de Joodse wijk in Amsterdam, waar Lea Tropp als klein meisje woonde. Daarna is het stuk in verschillende kerken in Fryslân te zien.