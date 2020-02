Al bijna 29.000 handtekeningen tegen vliegveld in Portugal

Het gebied is zo belangrijk voor de grutto's, omdat zij het eten dat ze daar vinden nodig hebben om naar Nederland te vliegen. Zomaar een andere plek kiezen, doen ze niet zo snel, zo blijkt uit onderzoek.

De protesten tegen het vliegveld krijgen ook een steeds internationaler karakter. En dat is niet heel vreemd, want de vogels die hierdoor worden getroffen, zijn grotendeels trekvogels die in veel landen komen.

In Portugal hebben nationale media het nieuws mede door de protesten in Nederland ook weer opgepakt. En de vogelbeschermers in Portugal die als eersten in actie kwamen, pakken nu verder door, zo laat het overkoepelende Birdlife International weten.

Naar de rechter

Zij stappen naar de rechter en de Europese Gemeenschap. De regering in Portugal komt echter nog niet in beweging. Zij houden vol dat er volgens de meest actuele wetenschappelijke inzichten wordt gehandeld. Maar dat is volgens de Portugese wetenschapper dr. José A. Alves absoluut niet het zo en hij vindt dat zoiets laat zien dat de regering "geen idee heeft" van wat er echt speelt.