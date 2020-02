Situatie op Lesbos loopt uit de hand: "We voelen ons in de zeik gezet"

Van der Zee is al gestopt met haar reisbureau en werkt vooral nog als gids op het eiland. Wel heeft haar familie nog een boerderij en enkele andere activiteiten, die niets met toerisme hebben te maken. Toch raakt de situatie op het eiland haar enorm, want het speelt al zo lang. "Wij voelen ons hier op Lesbos al een tijdlang in de steek gelaten."

In de zeik gezet

Het eiland is volgens Van der Zee te vergelijken met een stad als Leeuwarden. "Stel je voor dat je daar 20.000 vluchtelingen neerzet." De regering heeft nu plannen voor grote detentiecentra en mogelijk een muur in zee. Maar dit valt niet in goede aarde bij de eilandbewoners. "We voelen ons een beetje in de zeik gezet door de regering", zegt Van der Zee. "Je kan namelijk zo om zo'n muur heen varen." Ook zouden de detentiekampen mensen niet tegenhouden.

Hard hoofd

Volgens Van der Zee zouden mensen vanuit Turkije een vluchtelingenstatus voor Europa moeten kunnen aanvragen. Om vervolgens met een vliegtuig naar hun nieuwe thuis te vliegen. Maar of dit gaat gebeuren, daar heeft ze een hard hoofd in. "Wat moet je er nog van zeggen na vijf jaar..."