Vliegbasis Leeuwarden kreeg tik op de vingers van ILT

Dit blijkt uit een tijdlijn van de inspectie naar aanleiding van Kamervragen over de vergunningen van de Leeuwarder vliegbasis. Uit de informatie van de ILT blijkt verder dat de vliegbasis geen omgevings- dan wel natuurvergunning heeft aangevraagd, terwijl daar al in 2018 door de ILT om werd gevraagd. De vergunning ui 2001 voldoet namelijk niet langer, mede door de komst van de F35.

Omdat de F35 op de vliegbasis een plek krijgt, moeten er een aantal aanpassingen worden gedaan. Dat zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan de grens van de basis zelf, gebouwen en andere opslagtanks. Voor al deze zaken zijn vergunningen afgegeven.

Dit verbaast Gina Kamsma. Zij is jurist en deed een beroep op de Wet openbaar bestuur (Wob) om uit te zoeken of de vergunningen van de vliegbasis wel in orde zijn. De informatie van de ILT bevestigt volgens Kamsma dat dat niet het geval is. "Over de dwangsom van de inspectie vanwege de opslagtanks is eerder niets naar buiten gebracht door defensie."

Kamsma is dan ook benieuwd naar het vervolg. "GroenLinks heeft in de procedure-vergadering gevraagd om een brief van de minister van Defensie om opheldering te geven over de vergunning van de vliegbasis."