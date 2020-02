Woudagemaal blijft op stoom vanwege hoog water

Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, zet het Waterschap de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in. De afgelopen weken is er zo'n 45 millimeter neerslag gevallen in Fryslân. En de komende tijd komt daar nog eens 35 millimeter bij, is de verwachting.

Lokaal, met name in het noordoosten, kunnen hogere waterstanden voorkomen. Dit is een gevolg van de harde Westenwind en de beperkte spuimogelijkheden in het Noorden.

Het Hooglandgemaal en het Woudagemaal kunnen samen iedere dag zo'n 14 miljoen kuub water afvoeren. Het Woudagemaal heeft de afgelopen week al gedraaid vanwege de traditionele opleidingsdagen voor medewerkers en vrijwilligers. dit weekeinde hebben de machinisten de stoomketels onder druk gehouden, zodat het gemaal maandag meteen weer inzetbaar is.