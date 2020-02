De eerste stormbroedkering van Nederland komt bij Workum

Honderden tot duizenden vogels broeden in het gebied van It Fryske Gea dat nu in het voorjaar onder water komt te staan. Het gaat dan om veel weidevogels, maar ook kolonievogels als visdieven. En van verder weg trekken kippen naar het gebied toe. Met hoog water verzuipen al die jonge dieren.

Stormbroedkering

Het plan is daarom nu om oude slinken weer open te maken om zo ruimte te maken voor vissen uit het IJsselmeer. Met die grond wordt dan een zomerkade gemaakt waar de vogels veilig achter kunnen broeden. Er komen wel openingen in die kade om IJsselmeerwater en vissen door te laten. En die openingen kunnen dicht bij hoog water. Dat is dan die stormbroedkering.