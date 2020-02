Bouwmeester klimt naar de derde plek bij WK Laser Radial

Net zoals op de eerste dag, kon er ook op de tweede dag maar één vloot worden gezeild. Ook op de eerste dag eindigde Bouwmeester als derde.

"We hadden te maken met verschillende winden die tegen elkaar in vochten en er hingen veel buien in de lucht, dus dat maakte het racen lastig", aldus Bouwmeester, die in 2016 de olympische titel behaalde. "Ik ben blij met mijn twee derde plekken. Hopelijk kunnen we vanaf nu meer wedstrijden varen dan de afgelopen twee dagen."

Mirthe Akkerman uit Akkrum eindigde als negende en staat op dit moment op de achtste plek in het klassement.