Nog geen trajectcontroles op N381 en N351

De verkeerscontroles worden uitgevoerd met een digitale camera, die aan het begin en einde van het traject een foto maakt van het nummerbord. De camera's zijn al geïnstalleerd, maar zijn nog niet getest. Dat duurt nog wel even, geeft de woordvoerder van het verkeersparket van het Openbaar Ministerie aan.

Maandag is de trajectcontrole tussen Baarn en Bunschoten gestart. Dat is de eerste trajectcontrole op een provinciale weg. Aanleiding voor het invoeren van een trajectcontrole op diverse N-wegen is het feit dat op provinciale wegen relatief veel verkeersslachtoffers vallen. Het Openbaar Ministerie wil daarom de handhaving aanscherpen.

Gevaarlijkste wegen van Nederland

Uit onderzoek van de ANWB bleek vorig jaar dat provinciale wegen de gevaarlijkste wegen van Nederland zijn. Maar liefst 20 procent van alle dodelijke ongelukken vindt plaats op dit soort wegen. In Nederland kwamen de afgelopen vier jaar 427 mensen om het leven op een provinciale weg of fietspad.