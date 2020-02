"Stop direct met gaswinning in onze provincie"

De aardbeving zondagavond had een kracht van 1,4 op de schaal van Richter en vond plaats in Opende in Groningen. Wel liggen er kleinere gasvelden vlakbij in Fryslân. Volgens Veenstra is er een directe link met deze Friese gasvelden. "Waar de volgende beving precies komt, dat weet u nooit. Maar dat er hier ook in Fryslân meer aardbevingen komen, daar kun je de klok op gelijk zetten."

Raad van Staten

Veenstra zet hem met de werkgroep in om gaswinning in Fryslân tegen te gaan. Daarbij worden ze flink gesteund, vertelt hij. "Er zijn veel mensen die hun zienswijze hebben ingediend aangaande de gasvelden in de buurt. Maar wij verwachten dat we toch naar de Raad van Staten moeten om het tegen te houden. Dat is het enige wat wij kunnen doen. Hier hebben wij onze hoop maar op gevestigd."

Gevoel van veiligheid

Na de aardbeving in Opende werd er geen schade gemeld. Toch is dat volgens Veenstra geen reden om het goed te praten. "Het gaat niet alleen om schade, maar ook om het gevoel van veiligheid. Houd direct op met gaswinning in onze provincie."

Motie

De partij VZ Westerkwartier in de Groningse gemeente Westerkwartier heeft aangegeven met een motie te komen naar aanleiding van de aardbeving.