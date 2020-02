Epke Zonderland: "Het ticket voor de Spelen is nog niet binnen"

Zonderland pakte dit weekend het goud op het onderdeel rekstok bij de wereldbekerwedstrijden in Melbourne. Daarmee heeft hij weer een stap gezet in de strijd om een ticket voor de Olympische Spelen in Japan. Zonderland heeft nu drie overwinningen behaald op wereldbekerwedstrijden, evenveel als zijn grootste concurrent Miyachi uit Japan.

Baku en Doha

Om te bepalen wie naar de Olympische Spelen mag, worden de scores bij elkaar opgeteld. Er zijn nog twee wereldbekerwedstrijden: op 14 en 15 maart in Baku in Azerbeidzjan en op 20 en 21 maart in Doha in Qatar. Na afloop van de wereldbekerwedstrijden in Melbourne liet Miyachi weten dat hij de komende twee wedstrijden niet meer in actie zal komen. Dat zou betekenen dat Epke nu al zeker is van een ticket voor de Olympische Spelen.

Slag om de arm

Toch houdt de Friese turner een slag om de arm. "Ik ga me serieus voorbereiden op de beide World Cups en ga er gewoon vanuit dat Miyachi er wel bij is. Pas als Doha voorbij is, ben ik zeker van een ticket."