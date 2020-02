Friese touwtrekkers pakken WK-medailles in Ierland

Het mannenteam onder de 640 kilo, dat volledig uit Friese touwtrekkers bestaat, pakte net als twee jaar geleden het zilver. Nadat de ploeg tweede werd in de poule, wonnen de Friezen in de halve finale van gastland Ierland. In de finale was regerend kampioen Schotland echter te sterk. Ook voor het mannenteam onder de 680 kilo, met daarin twee Friezen, was er zilver. Het lukte ook hen niet om te stunten tegen regerend wereldkampioen Schotland.

In het vrouwenteam onder de 540 kilo zitten ook drie Friezen. Zij pakten het brons. Daarnaast won het vrouwenteam onder de 500 kilo ook brons. Zij verloren de halve finale van de ploeg uit Baskenland, maar waren in de strijd om het brons te sterk voor Duitsland.

Zondag pakte het jongensteam onder de 23 zilver. Met vier deelnemers én twee trainers was de Friese inbreng in dat team groot. De finale werd verloren tegen Taiwan.