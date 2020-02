Opluchting bij Epke is groot na winst: "Nu heb ik de bevestiging"

Miyachi viel in de finale in Melbourne en werd daardoor vijfde. Na afloop feliciteerde hij Zonderland al met zijn olympische ticket, ondanks dat er nog twee wereldbekerwedstrijden volgen. Miyachi zegt dat hij daar van de Japanse bond, na het resultaat van deze wedstrijd, niet meer aan mee mag doen. "De route op de wereldbekers is nu klaar", zei hij. "Het ticket is voor Epke. Ik ga niet naar Doha en Bakoe." Dat zijn de plaatsen van de laatste twee wereldbekerwedstrijden.

"We willen eerst honderd procent zekerheid"

Als de Japanner daar toch meedoet, kan hij Zonderland nog inhalen. Hij moet dan winnen met een score van 14,734 of hoger. Maar als hij niet meedoet, zit het erop. Het kamp van Zonderland wil zich nog niet rijk rekenen. "Het nieuws heeft ons ook bereikt, maar we willen eerst honderd procent zekerheid", zegt trainer Daniel Knibbeler. "We gaan contact opnemen met de Japanse bond, tot die tijd verbinden we hier nog geen conclusies aan."

Voordat Zonderland de reactie van Miyachi hoorde, liet hij weten dat hij twijfels had over zijn oefening. "Ik heb zo'n korte voorbereiding gehad. Ik vroeg me af of het nog steeds zou lukken als ik een mindere dag heb. Nu heb ik de bevestiging, dat lucht op. Ik ga de komende twee worldcups met meer vertrouwen in, dat is lekker."