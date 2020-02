Bijrol voor Nederlandse tweemansbob op WK

Na de eerste twee runs stond de Nederlandse tweemansbob 23e. Na run 3 op zondag waren ze een plekje geklommen, maar ze mochten niet meer meedoen aan de vierde run. Die was alleen voor de beste twintig van het klassement en Nederland stond dus 22e.

De titel ging voor de zesde keer op rij naar Francesco Friedrich uit Duitsland. Hij was met Thorsten Margis in alle runs de snelste. In totaal heeft Friedrich al tien wereldtitels.

Volgende week is het WK voor de viermansbob, ook in Altenberg. Daar doet Nederland niet aan mee, omdat er niet genoeg fitte bobbers zijn.